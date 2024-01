Convocati Roma: col Milan out Dybala e Renato Sanches, ci sono Joao Costa e Pisilli

Sono solo 20 i convocati di José Mourinho in vista della sfida che vedrà la Roma affrontare il Milan nel big match della 20esima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno. Paulo Dybala, come annunciato in conferenza da Mourinho, non ce la fa e resterà out. Con lui rimane a Roma anche Renato Sanches, mentre sono in lista i due giovanissimi Pisilli e Joao Costa.



ECCO L'ELENCO COMPLETO

Portieri: Rui Patricio, Boer, Svilar.

Difensori: Karsdorp, Huijsen, Llorente, Celik, Mancini, Spinazzola, Kristensen, Zalewski.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Paredes, Bove, Pisilli.

Attaccanti: Belotti, Joao Costa, Lukaku, El Shaarawy.