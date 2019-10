Roma in emergenza in vista dell'impegno di Europa League con il Borussia Monchengladbach: Fonseca chiama i giovani Calafiori e Riccardi per rimpolpare difesa e centrocampo.



Portieri: Pau Lopez, Cardinali, Mirante.



Difensori: Juan Jesus, Smalling, Kolarov, Fazio, Mancini, Florenzi, Spinazzola, Calafiori.



Centrocampisti: Perotti, Veretout, Zaniolo, Pastore, Riccardi.



Attaccanti: Dzeko, Antonucci Kluivert.