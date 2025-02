Convocati Roma: in 22 a Parma, la decisione su Dybala

AFP via Getty Images

, allenatore della, ha convocato 22 giocatori per il match in programma domani sul campo del Parma. Parma. Paulo Dybala non figura fra i convocati: gli esami a cui si è sottoposto l’argentino dopo la botta al ginocchio subita con il Porto hanno escluso lesioni e ora l’obiettivo è di recuperarlo per il ritorno con i lusitani. Sarà ancora assente anche Rensch, oltre allo squalificato Cristante.Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar.Difensori: Abdulhamid, Angelino, Celik, Hummels, Mancini, Ndicka, Nelsson, Salah-Eddine.

Centrocampisti: Baldanzi, Gourna-Douath, Koné, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Saelemaekers.Attaccanti: Dovbyk, El Shaarawy, Shomurodov, Soulé.