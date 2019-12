Ecco i convocati della Roma per la sfida con la Spal: out gli infortunati Kluivert, Smalling e Mirante e lo squalificato Mancini.



Portieri: Pau Lopez, Cardinali, Fuzato.



Difensori: Juan Jesus, Kolarov, Cetin, Fazio, Florenzi, Spinazzola.



Centrocampisti: Pellegrini, Perotti, Veretout, Zaniolo, Diawara, Mkhitaryan.



Attaccanti: Dzeko, Under, Kalinic, Antonucci.