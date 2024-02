Convocati Roma: la decisione di De Rossi su N'Dicka

Sono ventiquattro i calciatori convocati da Daniele De Rossi, allenatore della Roma, per la gara di domani alle 18 in casa del Frosinone. Assente Evan N'Dicka: il difensore è reduce dalla Coppa d'Africa e l'ex centrocampista ha preferito non convocarlo. Di seguito la lista completa.



Portieri: Rui Patricio, Boer, Svilar.

Difensori: Karsdorp, Huijsen, Smalling, Llorente, Celik, Mancini, Spinazzola, Angelino.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Paredes, Sanches, Aouar, Kristensen, Bove, Zalewski.

Attaccanti: Baldanzi, Azmoun, Dybala, Lukaku, El Shaarawy.