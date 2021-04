Ecco i convocati della Roma per la sfida con il Sassuolo: c'è Mancini, Veretout torna a disposizione di Fonseca. Out Smalling come annunciato dal tecnico.



Portieri: Pau Lopez; Mirante, Fuzato.



Difensori: Karsdorp, Santon, Reynolds, Fazio, Mancini, Peres, Spinazzola, Calafiori.



Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Veretout, Pastore, Diawara.



Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, El Shaarawy.