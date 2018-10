Ecco la lista dei convocati dell'allenatore della Roma Eusebio Di Francesco per la partita di domani alle 20:30 in trasferta contro il Napoli. Sono out gli indisponibili Karsdorp, Pastore, Perotti e Kluivert



Portieri: Olsen, Fuzato, Mirante



Difensori: Lu. Pellegrini, Jesus, Kolarov, Marcano, Santon, Fazio, Florenzi, Manolas



Centrocampisti: Cristante, Lo. Pellegrini, De Rossi, Coric, Zaniolo, Nzonzi



Attaccanti: Dzeko, Schick, Ünder, El Shaarawy.