La lista dei convocati per l'inizio della preparazione#ASRoma pic.twitter.com/iHnYmCZ7Mm — AS Roma (@OfficialASRoma) July 8, 2021

Dopo la conferenza stampa di presentazione di oggiha diramatoSpiccano soprattutto alcune assenze di lusso, ovvero di giocatori che non si alleneranno con il resto del gruppo e inizieranno la stagione con sedute individiali, in attesa di sviluppi dal mercato in uscita: si tratta dicalciatori che non rientrano dunque nel progetto di Jose Mourinho.Portieri: Boer, Cardinali, Fuzato.Difensori: Calafiori, Feratovic, Ibanez, Karsdorp, Kumbulla, Mancini, Reynolds, Smalling.Centrocampisti: Bove, Darboe, Diawara, Mkhitaryan, Pellegrini, Perez, Providence, Tripi, Veretout, Villar, Zaniolo, Zalewski.Attaccanti: Ciervo, Dzeko, El Shaarawy, Borja Mayoral.