La Roma ha diramato l'elenco dei convocati per la partita di domani sera contro il Genoa. ComEusebio Di Francesco in conferenza stampa, tornano a disposizione Daniele De Rossi, che dovrebbe iniziare il match verosimilmente dalla panchina dopo essere rimasto fuori per tutto il mese di novembre per un problema al ginocchio, e Diego Perotti, che aveva saltato la trasferta di Champions League a Plzen.



Portieri: Olsen, Fuzato, Mirante.



Difensori: Karsdorp, Juan Jesus, Kolarov, Marcano, Santon, Fazio, Florenzi, Manolas.



Centrocampisti: Cristante, De Rossi, Coric, Zaniolo, Pastore, Nzonzi, Marcucci.



Attaccanti: Perotti, Schick, Under, Kluivert.