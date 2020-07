Dietrofront Roma, Zaniolo è convocato per la Spal. Paulo Fonseca spiega in un tweet: "Avevo detto che non avrei convocato Zaniolo. Oggi, purtroppo, si è fermato Cengiz. Così ho chiesto a Nicolò come stava e se se la sentiva di partire. Ha sostenuto un test che ha dato risposte migliori rispetto a ieri e ho deciso di portarlo".



Portieri: Pau Lopez, Cardinali, Fuzato.



Difensori: Zappacosta, Smalling, Kolarov, Cetin, Mancini, Peres, Spinazzola.



Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Perotti, Villar, Veretout, Zaniolo, Pastore, Diawara, Mkhitaryan.



Attaccanti: Dzeko, Kalinic, Perez, Kluivert.