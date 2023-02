Ecco i convocati della Salernitana per la sfida con la Juventus: Nicola deve fare a meno di Gyomber, Fazio, Mazzocchi, Maggiore e Fiorillo, oltre a Radovanovic che non è stato inserito nella lista per la seconda parte della stagione.



Portieri: Ochoa, Sepe, Sorrentino.



Difensori: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Ekong, Lovato, Pirola, Sambia.



Centrocampisti: Bohinen, Candreva, Coulibaly L., Crnigoj, Kastanos, Nicolussi Caviglia, Vilhena.



Attaccanti: Bonazzoli, Botheim, Dia, Piatek, Valencia.