Di seguito la lista dei convocati della Salernitana in vista della gara contro il Monza: recuperano Pirola per la difesa e Coulibaly per il centrocampo.



Portieri: Allocca, Costil, Ochoa.

Difensori: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Fazio, Gyomber, Lovato, Pirola, Sambia.

Centrocampisti: Bohinen, Coulibaly, Kastanos, Legowski, Maggiore, Martegani, Mazzocchi.

Attaccanti: Botheim, Cabral, Candreva, Dia, Stewart, Tchaouna.