Ecco i convocati della Sampdoria per la sfida in casa dell'Atalanta: torna Thorsby, out Ferrari, Tonelli e Vieira.



Portieri: Audero, Falcone, Seculin.



Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Murru, Rocha, Yoshida.



Centrocampisti: Askildsen, Bertolacci, Ekdal, Jankto, Léris, Linetty, Thorsby.



Attaccanti: Bonazzoli, D’Amico, Gabbiadini, La Gumina, Maroni, Quagliarella, Ramirez.