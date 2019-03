La Sampdoria si è ritrovata in mattinata al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco per mettere a posto gli ultimi dettagli in ottica-SPAL. Al termine della seduta Marco Giampaolo ha reso noto l’elenco dei 19 calciatori che sono saliti sul pullman in direzione Ferrara. In cinque restano fuori: oltre allo squalificato Albin Ekdal, sono indisponibili Edgar Barreto, Gianluca Caprari, Gastón Ramírez e Lorenzo Tonelli. A seguire l’elenco completo.

Portieri: Audero, Belec, Rafael.

Difensori: Andersen, Bereszynski, Colley, Ferrari, Murru, Tavares, Sala.

Centrocampisti: Jankto, Linetty, Praet, Saponara, Vieira.

Attaccanti: Defrel, Gabbiadini, Quagliarella, Sau.