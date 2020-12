Vigilia di campionato per la Sampdoria che domani, domenica, riceverà il Milan nel posticipo del “Ferraris” (ore 20.45). Dopo aver radunato la squadra in sala video, Claudio Ranieri e staff hanno sottoposto il gruppo ad un programma composto da circuito per lo sviluppo della rapidità, esercitazione tattica a reparti e sviluppi delle palle inattive.



Lista. Kristoffer Askildsen ha svolto una sessione aerobica supplementare. Keita Balde ha invece proseguito il proprio iter di recupero con un primo leggero lavoro sul campo e non figura nella lista dei 24 blucerchiati chiamati dal tecnico ad affrontare i rossoneri.



Portieri: Audero, Letica, Ravaglia.



Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida.



Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre.



Attaccanti: Gabbiadini, La Gumina, Quagliarella, Ramírez.