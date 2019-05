Questa mattina, al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco, la Sampdoria ha svolto l’ultimo allenamento in vista della gara di domani, domenica, al “Bentegodi” con il ChievoVerona. Sfida alla quale non prenderà parte Vid Belec, costretto a dare forfait per un fastidio al ginocchio sinistro: al suo posto il portiere della Primavera Titas Krapikas (maglia numero 32). A riposo anche Joachim Andersen e Nicola Murru, comunque in recupero dai rispettivi problemi problemi fisici. Marco Giampaolo ha dunque inserito nella lista dei 23 il giovane Simone Trimboli, che indosserà il numero 30.

A seguire l’elenco completo.

Portieri: Audero, Rafael, Krapikas.

Difensori: Bereszynski, Colley, Ferrari, Tavares, Sala, Tonelli.

Centrocampisti: Barreto, Ekdal, Jankto, Linetty, Praet, Ramírez, Saponara, Trimboli, Vieira.

Attaccanti: Caprari, Defrel, Gabbiadini, Quagliarella, Sau.