In casa Sampdoria, seduta personalizzata programmata per Jakub Jankto e Gastón Ramírez. Per Edgar Barreto allenamento individuale di recupero agonistico sul campo. Gianluca Caprari continua intanto la riabilitazione post-operatoria tra piscina e terapie. Questi ultimi quattro risultano quindi indisponibili per il turno di domani. A seguire l’elenco completo dei convocati.

Portieri: Audero, Belec, Rafael.

Difensori: Andersen, Bereszynski, Colley, Ferrari, Murru, Sala, Tavares, Tonelli.

Centrocampisti: Ekdal, Linetty, Praet, Saponara, Vieira.

Attaccanti: Bahlouli, Defrel, Gabbiadini, Quagliarella, Sau.