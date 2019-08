Dennis Praet è sempre più vicino alla cessione. Un indizio importante arriva dai convocati della Sampdoria per la sfida contro lo Spezia. Di seguito il comunicato ufficiale del club: "Questa mattina la Sampdoria si è al centro sportivo “Gloriano Mugnaini” di Bogliasco per mettere a punto gli ultimi dettagli in vista dell’amichevole di questa sera, alle 20.30, contro lo Spezia. In tre a parte: Gianluca Caprari e Albin Ekdal hanno effettuato un lavoro specifico atletico sul campo, Manolo Gabbiadini specifico di recupero. Al termine della seduta, Eusebio Di Francesco ha compilato la lista con i nomi dei 24 convocati, che nel primo pomeriggio partiranno in direzione del “Picco”. Presenti anche i Primavera Lorenzo Avogadri, Marco Pompetti e Felice D’Amico. Di seguito l’elenco completo.



Portieri: Audero, Avogadri, Falcone.



Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Ferrari, Murillo, Murru, Regini.



Centrocampisti: Barreto, Jankto, Linetty, Pompetti, Thorsby, Vieira.



Attaccanti: Bahlouli, Bonazzoli, D’Amico, Maroni, Quagliarella, Ramírez.