La Sampdoria si è ritrovata in mattinata al “Mugnaini” di Bogliasco per mettere a punto gli ultimi dettagli in vista della trasferta di Crotone, dove domani, domenica, sarà di scena allo “Scida” per sfidare i padroni di casa di Giovanni Stroppa nel terzo turno eliminatorio di Coppa Italia. Al termine della seduta, Eusebio Di Francesco ha reso nota la lista dei 24 convocati, che nel tardo pomeriggio saliranno a bordo del volo charter per raggiungere la Calabria. Di seguito l’elenco completo:



Portieri: Audero, Avogadri, Falcone.



Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Ferrari, Murillo, Murru.



Centrocampisti: Barreto, Ekdal, Jankto, Léris, Linetty, Thorsby, Vieira.



Attaccanti: Bonazzoli, Caprari, Gabbiadini, Maroni, Quagliarella, Ramírez.