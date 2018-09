Un gradito ritorno e due assenze preannunciate: non ci sono grandi novità per quanto riguarda i convocati della Sampdoria per il match contro la Fiorentina, in programma questa sera alle 19.00 presso lo stadio Ferraris di Genova. La buona notizia, dopo l'allenamento di rifinitura di questa mattina, è il ritorno di Dennis Praet tra i calciatori a disposizione di Giampaolo.



Assenti, come previsto, i lungodegenti Riccardo Saponara e Vasco Regini. Di seguito l'elenco dei 23 blucerchiati su cui potrà contare Giampaolo in vista di Samp-Fiorentina, annunciati dal sito ufficiale del club Sampdoria.it:



Portieri: Audero, Belec, Rafael.

Difensori: Andersen, Bereszynski, Colley, Ferrari, Murru, Rolando, Sala, Tonelli.

Centrocampisti: Barreto, Ekdal, Jankto, Linetty, Praet, Ramírez, Vieira.

Attaccanti: Caprari, Defrel, Kownacki, Quagliarella, Stijepovic.