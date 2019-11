Ecco i convocati del Sassuolo per la trasferta di Lecce: come annunciato da De Zerbi in conferenza stampa, non recupera Caputo.



Portieri: Consigli, Russo, Turati.



Difensori: Kyriakopoulos, Marlon, Muldur, Peluso, Piccinini, Romagna, Toljan, Tripaldelli.



Centrocampisti: Djuricic, Duncan, Ghion, Locatelli, Magnanelli, Obiang, Traorè.



Attaccanti: Berardi, Boga, Defrel, Raspadori.