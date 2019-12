Domenico Berardi c'è, Andrea Consigli no. Sono queste le scelte di De Zerbi per la sfida contro il Napoli. Questi i convocati del Sassuolo per il match di domani: ​Pegolo, Turati, Russo, Marlon, Rogerio, Peluso, Muldur, Romagna, Ferrari, Tripaldelli, Kyriakopoulos, Magnanelli, Duncan, Djuricic, Obiang, Traoré, Mazzitelli, Bourabia, Locatelli, Boga, Caputo, Raspadori, Berardi, Oddei.