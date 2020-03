Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha diramato i convocati in vista della sfida di domani contro il Brescia, valida per la 26esima giornata di Serie A. Indisponibile Francesco Magnanelli, per il quale gli accertamenti effettuati hanno evidenziato un risentimento muscolare alla coscia sinistra.



Portieri: Consigli, Pegolo, Turati.



Difensori: Marlon, Rogerio, Peluso, Muldur, Romagna, Chiriches, Toljan, Ferrari. Magnani, Kyriakopoulos.



Centrocampisti: Djuricic, Obiang, Ghion, Bourabia, Locatelli.



Attaccanti: Boga, Caputo, Defrel, Raspadori, Berardi, Haraslin.