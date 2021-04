Queste le scelte di Roberto De Zerbi per Sassuolo-Roma, in programma domani alle 15.00 al Mapei Stadium: out dai convocati Locatelli e Ferrari per precauzione, oltre agli infortunati Berardi, Caputo e Defrel:



PORTIERI: Consigli, Pegolo, Turati

DIFENSORI: Marlon, Rogerio, Peluso, Chiriches, Toljan, Piccinini, Saccani, Kyriakopoulos,

CENTROCAMPISTI: Magnanelli, Maxime Lopez, Djuricic, Obiang, Traore, Artioli

ATTACCANTI: Boga, Raspadori, Karamoko, Haraslin, Oddei