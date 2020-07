Ecco i convocati del Sassuolo per la sfida con la Lazio: out Defrel per il quale gli accertamenti hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra.



Portieri: Consigli, Pegolo, Turati.



Difensori: Marlon, Rogerio, Peluso, Muldur, Chiriches, Toljan, Ferrari, Magnani, Kyriakopoulos.



Centrocampisti: Magnanelli, Djuricic, Traorè, Ghion, Mercati, Bourabia, Locatelli.



Attaccanti: Boga, Caputo, Raspadori, Berardi, Haraslin, Manzari.