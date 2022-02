Questi i convocati del Sassuolo per la sfida contro la Roma. Out per squalifica Scamacca e Raspadori​.



PORTIERI: Satalino, Consigli, Pegolo.

DIFENSORI: Ayhan, Rogerio, Peluso, Muldur, Chiriches, Ferrari, Tressoldi, Kyriakopoulos.

CENTROCAMPISTI: Magnanelli, Maxime Lopez, Frattesi, Harroui, Traore, Henrique.

ATTACCANTI: Oddei, Ciervo, Ceide, Berardi, Samele, Defrel.