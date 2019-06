In vista della Coppa d'Africa in programma in Egitto tra giugno e luglio, il ct del Senegal Aliou Cissé ha diramato l'elenco dei convocati. Tra essi anche Alfred Gomis, portiere della Spal. Di seguito l'elenco completo:



PORTIERI: Edouard Mendy, Alfred Gomis, Abdoulaye Diallo

DIFENSORI: Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, Pape Abou Cissè, Salif Sané, Moussa Wagué, Lamine Gassama, Saliou Ciss

CENTROCAMPISTI: Idrissa Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté, Krépin Diatta, Alfred N'Diaye, Pape Alioune N'Diaye, Santy Ngom, Henri Saivet, Sidy Sarr

ATTACCANTI: Ismaila Sarr, Keita Baldé, Sadio Mané, Sada Thioub, Mbaye Diagne, Moussa Konaté, M'baye Niang.