Pablo Machin, tecnico del Siviglia, dirama la lista dei convocati per la sfida contro la Lazio di Europa League: Vaclik, Soriano; Arana, Escudero, Kjaer, Mercado, Sergi Gómez; Amadou, Franco Vázquez, Gil, Jesús Navas, Rog, Roque Mesa, Sarabia; André Silva, Ben Yedder, Munir, Promes. Out per squalifica Banega, non c'è neanche Aleix Vidal.