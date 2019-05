Di seguito i convocati della Slovenia per le gare contro Austria e Lettonia, valide per le qualificazioni a Euro 2020: ci sono Ilicic, Kurtic, Balkovec, Majer e Belec.



Portieri: Oblak (Atletico Madrid), Belec (Sampdoria).



Difensori: Jokic (Ufa), Struna An. (Anorthosis), Mevlja (Zenit S. Pietroburgo), Struna Al., (Houston Dynamo), Stojanovic (Dinamo Zagabria), Blazic (Ferencváros), Mitrovic (Jagiellonia), Balkovec (Verona).



Centrocampisti: Ilicic (Atalanta), Kurtic (SPAL), Krhin (Nantes), Verbic (Dinamo Kiev), Zajc (Fenerbahçe), Crnigoj (Lugano), Bijol (CSKA Mosca), Bohar (Maribor), Majer (Lecce), Gorenc Stankovic (Huddersfield Town), Popovic (Orenburg).



Attaccanti: Beric (Saint-Etienne), Sporar (Slovan Bratislava).