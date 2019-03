Ecco i convocati della Spagna per i prossimi impegni contro Nrovegia (23 marzo a Valencia) e Malta (26 marzo a La Valletta), validi per le qualificazioni a Euro 2020. C'è Fabian Ruiz del Napoli, Luis Enrique non chiama Suso e Callejon.



Portieri: David de Gea (Manchester United), Kepa Arrizabalaga (Chelsea), Pau Lopez (Betis).



Difensori: José Gayà (Valencia), Jordi Alba (Barcellona), Juan Bernat (PSG), Mario Hermoso (Espanyol), Inigo Martinez (Athletic Bilbao), Sergio Ramos (Real Madrid), Sergi Gomez (Siviglia), Jesus Navas (Siviglia), Sergi Roberto (Barcellona.



Centrocampisti: Sergio Busquets (Barcellona), Rodri Hernandez (Atletico Madrid), Dani Ceballos (Real Madrid), Fabian Ruiz (Napoli), Dani Parejo (Valencia), Sergio Canales (Betis).



Attaccanti: Alvaro Morata (Atletico Madrid), Rodrigo Moreno (Valencia), Marco Asensio (Real Madrid), Iker Muniain (Athletic Bilbao), Jaime Mata (Getafe).