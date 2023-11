In vista delle partite contro Cipro e Georgia, valide per la qualificazione a Euro 2024, l'allenatore della Spagna de la Fuente ha diramato la lista dei convocati: Ansu Fati è out, anche Kepa è assente a causa di un infortunio, al suo posto Remiro della Real Sociedad.



PORTIERI: Unai Simon, David Raya, Álex Remiro



DIFENSORI: Carvajal, Navas, Íñigo Martínez, Pau Torres, Le Normand, David García, Gayà, Grimaldo



CENTROCAMPISTI: Rodrigo, Zubimendi, Gavi, Mikel Merino, Fabián Ruiz, Sancet, Riquelme, Aleix García



ATTACCANTI: Morata, Joselu, Ferran Torres, Nico Williams, Lamine Yamal, Oyarzabal