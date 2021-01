Il tecnico della SPAL Pasquale Marino ha diramato i convocati per l'odierna sfida di Coppa Italia contro la Juventus out Mora e Murgia, non chiamati per problemi di gastroenterite.

Questo l'elenco:



PORTIERI: Berisha, Minelli, Thiam

DIFENSORI: Okoli, Ranieri, Spaltro, Tomovic, Vicari

CENTROCAMPISTI: Dickmann, Esposito, Missiroli, Sala, Sernicola, Strefezza, Valoti, Viviani

ATTACCANTI: Brignola, Floccari, Moro, Paloschi, Seck.