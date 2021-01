Domani alle 20:45 le Aquile di Vincenzo Italiano saranno di scena sul terreno del ‘Picco’ per affrontare la Sampdoria nel 17° turno della Serie A Tim 2020/2021.



Per l'occasione, il tecnico aquilotto deve rinunciare allo squalificato Ismajli, ma ritrova in gruppo Estevez, Chabot, Verde e Galabinov. Resta invece a lavorare a Follo Riccardo Saponara, alle prese con un programma intensivo di riatletizzazione in vista dei prossimi impegni di campionato.



Ecco la lista dei convocati aquilotti:



PORTIERI: 12.KRAPIKAS, 77.RAFAEL, 94.PROVEDEL



DIFENSORI: 3.RAMOS, 5.MARCHIZZA, 19.TERZI, 21.FERRER, 22.CHABOT, 28.ERLIC, 39.DELL'ORCO, 69.VIGNALI.



CENTROCAMPISTI: 10.AGOUME, 24.ESTEVEZ, 25.MAGGIORE, 26.POBEGA, 27.DEIOLA, 88.LEO SENA



ATTACCANTI: 9.GALABINOV, 11.GYASI, 17.FARIAS, 18.NZOLA, 31.VERDE, 80.AGUDELO, 91.PICCOLI