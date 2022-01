Domani alle 18:30 lo Spezia è atteso a San Siro dal Milan di Pioli, in piena corsa per il titolo. Per l'occasione il tecnico Thiago Motta recupera Agudelo dopo il turno di stop per squalifica; tra i convocati anche Nzola, recuperato dopo lo stop di ieri a causa di un virus gastrointestinale.



Portieri: Zoet, Provedel, Zovko.



Difensori: Reca, Kiwior, Hristov, Bastoni, Ferrer, Amian, Erlic, Nikolaou, Bertola.



Centrocampisti: Sala, Kovalenko, Maggiore, Sher, Agudelo.



Attaccanti: Manaj, Verde, Nzola, Gyasi, Antiste, Strelec.