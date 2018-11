Non c'è Richmond Boakye tra i convocati della Stella Rossa per la gara di domani sera contro il Napoli. Ecco gli uomini per i partenopei:



Portieri - Milan Borjan, Zoran Popovic.



Difensori - Marko Gobeljić, Miloš Degenek, Srdjan Babic, Milano Rodic, Rashid Sumail.



Centrocampisti - Nenad Krsticic, Branko Jovicic, Dusan Jovančić, Lorenzo Ebisilio, Dejan Meleg.



Attaccanti - El Fard Ben, Slavoljub Srnić, Veljko Simić, Marko Marin, Jonathan Kafu, Dejan Joveljić, Nikola Stojiljkovic, Milano Pavkov.