Ecco i 21 convocati del Torino per il match contro l'Inter: Zaza nell'elenco di Mazzarri per la trasferta di Milano, out Baselli e Niang.



Portieri: Ichazo, Rosati, Sirigu.



Difensori: Aina, Ansaldi, Bremer, De Silvestri, Djidji, Izzo, Moretti, Nkoulou.



Centrocampisti: Berenguer, Lukic, Meite, Rincon, Soriano.



Attaccanti: Belotti, Edera, Falque, Ljajic, Zaza.