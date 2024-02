Convocati Torino: c'è un recupero importante per Juric

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di questa sera contro la Lazio, recupero della 21esima giornata di Serie A. Il croato a sorpresa porta con sé anche Ricardo Rodriguez, ristabilitosi a tempo di record dal problema muscolare dei giorni scorsi. Prima chiamata per il talentino Kabic, arrivato in granata nel mercato di gennaio. Assente, oltre a Shuurs e Buongiorno, anche Vojvoda. Questo l'elenco dei convocati:



Portieri: Gemello, Milinkovic-Savic, Popa

Difensori: Masina, Lovato, Rodriguez, Sazonov, Djidji

Centrocampisti: Ilic, Vlasic, Bellanova, Lazaro, Ricci, Tameze, Gineitis, Linetty

Attaccanti: Sanabria, Pellegri, Kabic, Okereke, Savva, Zapata