, allenatore del Torino, per la gara in programma questo pomeriggio alle 15 contro il Monza. Il tecnico croato deve fare a meno di Gvidas Gineitis, a causa di un trauma al ginocchio destro rimediato nel corso della rifinitura di ieri., che come accaduto di recente potrebbe anche essere impiegato in difesa vista l'emergenza con cui Juric deve fare i conti nel reparto. Sempre out, infatti, i lungodegenti Djidji e Schuurs, oltre a Ilic a centrocampo.: Gemello, Milinkovic Savic, Popa.: Buongiorno, Lovato, Rodriguez, Sazonov.

: Bellanova, Lazaro, Vojvoda, Ricci, Tameze, Linetty, Masina.: Sanabria, Pellegri, Vlasic, Kabic, Okereke, Savva, Zapata.