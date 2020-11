Il Torino ha recuperato Andrea Belotti e Simone Verdi per la partita di questo pomeriggio contro la Sampdoria e entrambi gli attaccanti sono stati convocati. Non ci saranno invece Vincenzo Millico (fermatosi ieri per un problema muscolare), Samir Ujkani, Mergim Vojvoda, Sasa Lukic e Amer Gojak.



PORTIERI: Milinkovic-Savic, Rosati, Sirigu.



DIFENSORI: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Murru, Nkoulou, Rodriguez, Singo.



CENTROCAMPISTI: Horvath, Kryeziu, Linetty, Meité, Rincon, Segre.



ATTACCANTI: Belotti, Bonazzoli, Edera, Verdi, Zaza.