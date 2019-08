Nicolas Nkoulou ancora out, il difensore non figura nell'elenco dei convocati di Walter Mazzarri per Wolverhampton-Torino, ritorno dei playoff di Europa League. Assente anche l'infortunato Ansaldi.



PORTIERI: Gemello, Rosati, Sirigu.



DIFENSORI: Aina, Bonifazi, Bremer, De Silvestri, Djidji, Izzo, Singo.



CENTROCAMPISTI: Baselli, Berenguer, Lukic, Meite, Rincon.



ATTACCANTI: Belotti, Millico, Parigini, Rauti, Zaza.