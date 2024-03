Convocati Torino: out Lovato, la scelta su Buongiorno

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha diramato l'elenco dei 21 convocati per la sfida di questa sera contro la Fiorentina, partita importante per le speranze europee dei granata. Assente Lovato per un piccolo problema fisico, regolarmente in gruppo Buongiorno e Lazaro. Questo l'elenco completo:



Portieri: Gemello, Milinkovic-Savic, Popa

Difensori: Buongiorno, Djidji, Rodriguez, Sazonov

Centrocampisti: Bellanova, Gineitis, Ilic, Lazaro, Linetty, Masina, Ricci

Attaccanti: Kabic, Okereke, Pellegri, Sanabria, Savva, Vlasic, Zapata