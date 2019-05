Il Tottenham è a Madrid per prepararsi alla finale di Champions League contro il Liverpool, in programma al Wanda Metropolitano sabato alle 21. L'allenatore degli Spurs Mauricio Pochettino ha convocato 26 giocatori, anche se per regolamento UEFA saranno della partita in 23. L'unico assente è Janssen.



PORTIERI

Lloris

Vorm

Gazzaniga

Whiteman



DIFENSORI

Trippier

Rose

Alderweireld

Vertonghen

Davies

Aurier

Sanchez

Foyth

Walker-Peters



CENTROCAMPISTI

Alli

Eriksen

Winks

Wanyama

Dier

Sissoko

Skipp

Marsh



ATTACCANTI

Son

Kane

Lamela

Llorente

Moura