Ecco i convocati della Turchia per le qualificazioni a Euro 2020 contro Albania (22 marzo) e Moldova (25 marzo): ci sono il difensore dela Sassuolo Demiral e il centrocampista del Milan Calhanoglu.



Portieri: F. Mert Gunok (Basaksehir), Muhammed Sengezer (Bursaspor), Ugurcan Cakir (Trabzonspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp FC).



Difensori: Gokhan Gonul (Besiktas), M. Zeki Celik (Lille), Caglar Soyuncu (Leicester), Kaan Ayhan (Fortuna Dusseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Ozan Kabak (Stoccarda), Hasan Ali Kaldirim (Fenerbahce), Emre Tasdemir (Galatasaray).



Centrocampisti: Deniz Turuc (Kayserispor), Efecan, Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazici (Trabzonspor), Dorukhan Tokoz (Besiktas), Emre Belozoglu (Basaksehir), Irfan Can Kahveci (Basaksehir), Mahmut Tekdemir (Basaksehir), Mehmet Topal (Fenerbahce), Oguzhan Ozyakup (Besiktas), Okay Yokuslu (Celta Vigo), Yunus Malli (Wolfsburg), Emre Kilinc (Sivasspor).



Attaccanti: Guven Yalcin (Besiktas), Hakan Calhanoglu (Milan) Burak Yilmaz (Besiktas), Cenk Tosun (Everton).