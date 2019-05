ll ct della Turchia Senol Gunes ha convocato 33 giocatori per le prossime sfide contro Grecia e Uzbekistan (amichevoli) e per le gare di qualificazione all'Europeo contro Francia e Islanda. Nell'elenco sono presenti Merih Demiral, Hakan Calhanoglu e Cengiz Under. Questa la lista completa: Gunok, Akkan, Bolat, Cakir, Celik, Sangare, Kabak, Soyuncu, Ayhan, Demiral, Meras, Tasdemir, Kaldirim, Omur, Under, Turuc, Tokoz, Karaca, Emre Belozoglu, Kahveci, Tekdemir, Ozyakup, Yokuslu, Tufan, Malli, Yazici, Calhanoglu, Sahiner, Ylmaz, Tosun, Unal, Yalcin, Karaman