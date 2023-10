La Turchia si prepara ad affrontare Croazia e Lettonia nelle sfide in programma per la pausa nazionali, valide per le qualificazioni a Euro 2024. Nel primo elenco dei convocati di Montella compaiono quattro "italiani": oltre a Hakan Calhanoglu dell'Inter, ecco Zeki Celik della Roma, Berkan Kutlu del Genoa e Kenan Yildiz della Juve. Per quest'ultimo vi erano ancroa alcuni dubbi sulla possibiles scelta di unirsi alla Germania, visto il doppio passaporto. Montella non vuole però farselo sfuggire e lo chiama con sé, dando continuità al percorso con le nazionali giovanili turche.



Questo l'elenco completo:



PORTIERI

Bayindir, Alemdar, Ozbir, Cakir.



DIFENSORI

Kadioglu, Celik, Bardakci, Ozkacar, Ayhan, demiral, Kabak, Akaydin, Elmali, R. Yilmaz.



CENTROCAMPISTI

Kutlu, Akababa, Calhanoglu, Yuksek, Kokcu, Ozcan.



ATTACCANTI

B.A. Yilmaz, Akgun, Sari, Yildirim, Tosun, Yildiz, Kahveci, Akturkoglu.