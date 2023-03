Stefan Kuntz, CT della Turchia, ha diramato la lista dei convocati in vista delle sfide contro Armenia e Croazia: spicca la presenza di Kadioglu, talentino che interessa alle squadre migliori del nostro campionato.



Portieri: Bayindir, Gunok, Cakir.



Difensori: Bulut, Celik, Bardakci, Ozkacar, Soyuncu, Demiral, Kabak, Akaydin, Sanuc, Elmali, Kadioglu.



Centrocampisti/Attaccanti: Omur, Yilmaz, Under, Guler, Calhanoglu, Yursek, Can Aydin, Kokcu, Ozcan, Kahveci, Akturkoglu, Tosun, Unal, Nayir.