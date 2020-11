Al termine dell’allenamento di rifinitura svoltosi questo pomeriggio a porte chiuse, il tecnico Luca Gotti ha diramato la lista dei 23 convocati per Udinese-Fiorentina in programma domani, ore 17,30, alla Dacia Arena e valida per il quarto turno di Coppa Italia.



Portieri: 1 Musso; 88 Nicolas; 96 Scuffet



Difensori: 3 Samir; 5 Ouwejan; 14 Bonifazi; 16 Molina; 17 Nuytinck; 18 Ter Avest; 19 Stryger Larsen; 87 De Maio; 90 Zeegelaar



Centrocampisti: 6 Makengo; 8 Jajalo; 10 De Paul; 29 Micin; 37 Pereyra; 38 Mandragora; 45 Forestieri



Attaccanti: 9 Deulofeu; 15 Lasagna; 23 Pussetto; 33 Cristo