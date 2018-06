L'Uruguay ha comunicato la lista dei convocati del ct Tabarez per il Mondiale di Russia 2018. Ci sono cinque calciatori che militano in Serie A: Caceres, Torreira, Vecino, Bentancur e Laxalt, non Gaston Ramirez, che era stato inserito tra i preconvocati. Ecco l'elenco completo: Muslera, Martin Silva, Campaña; Godin, Coates, Gimenez, Maxi Pereira, Gaston Silva, Caceres, Varela; Nandez, Torreira, Vecino, Bentancur, Sanchez, Rodriguez, Laxalt, De Arrascaeta; Urretaviscaya, Maxi Gomez, Stuani, Cavani, Suarez.