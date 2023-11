Il ct dell'Uruguay Marcelo Bielsa ha diramato i convocati per gli impegni di qualificazione al prossimo Mondiale: Questa la lista completa, dove non figura il centrocampista della Lazio Matias Vecino, out per infortunio, ma c'è il ritorno di Luis Suarez:



Portieri: Rochet, Israel, Mele.

Difensore: R. Araujo, Gimenez, Caceres, Vina, Bruno Mendez, Varela, M. Olivera.

Centrocampisti: Ugarte, Bentancur, Valverde, Carballo, Canobbio, De La Cruz, De Arrascaeta, M. Araujo.

Attaccanti: Facundo Torres, C. Olivera, Vinas, Darwin Nunez, Luis Suarez.