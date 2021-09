Gregg Berhalter, ct degli USA, ha diramato la lista dei calciatori convocati per il triplice impegno di Qualificazioni Mondiali dell'area CONCACAF. Rientra McKennie, escluso in corsa nell'ultimo raduno per aver violato il protocollo anti-Covid. Presente in rappresentanza della Serie A anche Busio del Venezia.



Portieri: Johnson (New York City), Steffen (Manchester City), Turner (New England Revolution).

Difensori: Bello (Atlanta), Brooks (Wolfsburg), Dest (Barcellona), McKenzie (Genk), Moore (Tenerife), Ream (Fulham), Richards (Hoffenheim), A. Robinson (Fulham), M. Robinson (Atlanta), Yedlin (Galatasaray).

Centrocampisti: Acosta (Colorado Rapids), Adams (Lipsia), Busio (Venezia), De La Torre (Heracles), Lletget (LA Galaxy), McKennie (Juventus), Musah (Valencia), Roldan (Seattle).

Attaccanti: Aaronson (Salisburgo), Arriola (DC United), Hoppe (Maiorca), Pepi (Dallas), Weah (Lille), Zardes (Columbus).